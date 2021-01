Veículo furtado em Araraquara é apreendido pela PRF em Rio Preto

A PRF – Polícia Rodoviária Federal, durante patrulhamento de rotina em frente a base da polícia na BR-153 no quilômetro 69 em Rio Preto, por volta das 17h30 deste sábado (2), abordou o automóvel Fiat Uno, conduzido por um homem de 29 anos, tendo um adolescente de 17 anos como passageiro. O homem de 29 anos não possuía carteira de habilitação.

Após consulta aos sistemas criminais pela PRF, os policiais constataram uma queixa de furto em relação ao veículo, ocorrido no dia 01 de janeiro na cidade de Araraquara, São Paulo. Em revista pessoal nos envolvidos, os policiais encontraram uma barra de maconha no bolso do condutor, pesando 8,84 gramas. Questionado pelos policiais, o homem de 29 anos disse que comprou o carro na cidade de Bauru por R$ 1.500.

Diante dos fatos, o homem e o adolescente foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Rio Preto, onde o condutor foi preso em flagrante pelo crime de receptação. O menor prestou depoimento e foi liberado. Além do crime de receptação, o homem preso também responderá pelo crime de porte de entorpecente. Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 2.200.

Após o ocorrido, a equipe PRF manteve contato com o proprietário do veículo, que deslocou-se de Araraquara até Rio Preto para receber de volta seu veículo. De acordo com a PRF, o proprietário informou que deixou seu veículo por alguns minutos na porta de sua casa, porém ao sair não encontrou o veículo. Ele não tinha seguro e utilizava o carro para trabalhar. O proprietário do carro enviou um vídeo de agradecimento aos policiais, pela recuperação do seu veículo.