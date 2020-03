Vazamento de gás provoca incêndio no Fundo de Social de Solidariedade de Jales

De acordo com nota da prefeitura, o Corpo de Bombeiros controlou rapidamente o fogo e não houve feridos.

Um vazamento de gás de um botijão causou um incêndio de pequenas proporções na tarde desta sexta-feira (6), por volta das 16h na sede do FSS (Fundo Social de Solidariedade), situado na Rua Seis, no Centro de Jales/SP.

De acordo com nota da prefeitura, a equipe do Fundo Social imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros que compareceu ao local com uma ambulância e um caminhão de combate a incêndio e uma unidade de resgate. Não houve vítimas. A situação foi controlada por volta das 16h30.

Ainda segundo a nota, o FSS aguarda o laudo que será emitido pelo Corpo de Bombeiros para apurar as causas do ocorrido.