Varredora de rua devolve carteira com R$3,3 mil para o dono

Em um gesto de honestidade e integridade, uma varredora de rua, de 26 anos, se destacou ao devolver uma carteira contendo R$ 3.367 e 8 dólares (aproximadamente R$ 40), que encontrou enquanto trabalhava em frente a um edifício em reforma, no Jardim Yolanda, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Ingrid Lorraine Eliziário João, que recebe o pagamento correspondente a um salário mínimo (R$ 1.412) por mês, compartilhou sua experiência, destacando o conflito interno que enfrentou ao se deparar com a tentação de ficar com o dinheiro. Ela admitiu que as contas atrasadas e as dificuldades financeiras pesaram em sua decisão, mas ressaltou que os valores que aprendeu em casa prevaleceram.

“Quando eu encontrei o dinheiro, é claro que o primeiro pensamento que veio foi pegar; as contas estão atrasadas, estava precisando muito de uma quantia dessa. Mas o caráter falou mais alto. O melhor reconhecimento vem de Deus, não importa o que falem da gente. Eu dormi em paz, tranquila e com o sentimento de que fiz a coisa certa”, afirmou Ingrid.

Imediatamente após encontrar a carteira, Ingrid procurou o síndico do prédio e solicitou ajuda para localizar o dono. O proprietário, um empresário e morador de um condomínio de alto padrão, ficou emocionado com a atitude de Ingrid, ressaltando sua jovialidade e integridade ao devolver todo o dinheiro.

“Quando ele (dono da carteira) chegou, a primeira reação dele foi ficar emocionado. Ele ficou muito emocionado e disse que era pelo fato de eu ser tão jovem e ter devolvido a carteira com o dinheiro. Ele agradeceu muito”, compartilhou Ingrid.

Além de sua atitude exemplar, Ingrid também tem sonhos pessoais nobres. Ela expressou o desejo de comprar uma casa própria para sua mãe, evidenciando sua dedicação não apenas ao bem-estar dos outros, mas também ao de sua família.

Esse gesto de integridade serve como um lembrete poderoso sobre a importância dos valores éticos e morais, mesmo diante de desafios financeiros pessoais. A história de Ingrid inspira e destaca o poder transformador da honestidade em nossa sociedade.