Vandalismo prejudica funcionamento da decoração de natal em Jales

Mais um ato de vandalismo contra o patrimônio público foi registrado em Jales. Desta vez, no último sábado, 10 de dezembro, foram danificados os disjuntores de um poste localizado na praça João Mariano de Freitas, a praça do Jacaré.

De acordo com publicação do secretário de administração da prefeitura de Jales, Reginaldo Viota, o ato prejudicou o funcionamento da máquina de neve instalada em uma árvore de Natal no centro da praça, que ficou impossibilitada de ser ligada, frustrando as crianças que esperavam pela atração.

Furto em 2021

No ano passado, foi registrado um furto de uma mangueira com lâmpadas que estava sendo usada para a decoração de Natal no município. Assim como em 2021, a orientação é para que a população denuncie caso presencie furto ou dano ao patrimônio, ligando para a polícia, no 190.