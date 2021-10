VALENTIM GENTIL VENCE MACEDÔNIA NA COPA RIO GRANDE DE FUTEBOL

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O domingo (24/10), foi mais um dia de disputa na Copa Rio Grande de Futebol. Valentim Gentil FC foi a Macedônia e venceu o time da casa por 1×0, com gol de Vitim. Com a primeira vitória na competição, Valentim Gentil está com 3 pontos, na oitava posição na tabela de classificação.

Jogaram a quarta rodada: Mira Estrela e Riolândia, cuja partida terminou empatada em 3 a 3; Pontes Gestal venceu Ouroeste por 3 a 2; Cardoso venceu Indiaporã por 1 a 0; e Turmalina perdeu em casa para Américo de Campos por 5 a 1.

Valentim Gentil FC joga no próximo domingo (31/10), no Estádio Municipal “Raphael Cavalin”, às 15h30 contra Turmalina. Na terça-feira (02/11), o time vai a Pontes Gestal jogar a segunda rodada que precisou ser adiada, na época, devido à forte chuva.

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

Américo de Campo – 7 pontos

Indiaporã – 7 pontos

Riolândia – 7 pontos

Cardoso – 6 pontos

Mira Estrela – 5 pontos

Ouroeste – 5 pontos

Macedônia – 4 pontos

Valentim Gentil – 3 pontos

Pontes Gestal – 3 pontos

Turmalina – 0 ponto