VALENTIM GENTIL ESTÁ HÁ 15 DIAS SEM REGISTRAR ÓBITOS POR COVID-19

A Prefeitura de Valentim Gentil informa que há 20 dias não há registro de óbito por Covid-19 no município. Os dados sobre o número de casos, pacientes internados são monitorados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde.

Adilson Segura, Prefeito da cidade, comemora a excelente notícia, mas pede para que a população continue seguindo os protocolos sanitários. “O número de casos graves está diminuindo, e com isso as mortes registradas para a doença. Precisamos continuar com as medidas de segurança e buscando também a vacinação”, disse ele.

Nesta sexta-feira (23/07), a Secretaria de Saúde registrou 14 novos casos positivos para a doença