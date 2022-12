Valentim Gentil recebeu uma excelente notícia do Tesouro Nacional. No Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal Estadual no Siconfi, o Município ficou em 1º lugar na microrregião. Dos 28 critérios, a cidade atendeu 27, o que a colocou na 3º posição no Estado de São Paulo e na classificação nacional de número 154 dos 5568 municípios brasileiros.