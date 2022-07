A Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, realizou, nesta quarta-feira (20/07), na sede da EMEF Vicente Santoro, uma reunião com a finalidade de discutir diretrizes para implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, por meio de lei municipal.

A proposta do referido Plano é adequar políticas ambientais às necessidades de Valentim Gentil, atuando na limpeza, gerenciamento de resíduos sólidos, reciclagem, triagem, tratamento, coleta, transporte e, acima de tudo, investimento em educação ambiental.

A reunião contou com a presença de representantes de diversas secretarias municipais, da empresa de consultoria ambiental Etagli e do engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e professor universitário, Luiz Sérgio.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Alexandre Ramos, o foco das políticas ambientais está na dificuldade de gerenciamento de resíduos sólidos, o que pode ser enfrentado com o desenvolvimento e aplicação de um Plano personalizado para o Município.

“O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será lei, e deverá ser cumprido como tal, mas além disso, é investimento no bem estar, no desenvolvimento sustentável em todos os setores e na preservação do planeta”, afirma o prefeito Adilson Segura.