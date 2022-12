Com uma grade de shows com grandes nomes da música sertaneja e rodeio todas as noites, a festa será realizada por empresa terceirizada.

No dia 27 de abril o show será com Guilherme e Benuto. Agitam na noite do dia 28 de abril, Zé Neto e Cristiano. No sábado, dia 29 de abril, Hugo e Guilherme sobem ao palco. Encerra a festa, no dia 30 de abril, Eduardo Costa.