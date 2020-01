Vai viajar nas férias? Confira quais os cuidados que precisa ter com seu pet

Segundo dados do IBGE (2019), existem cerca de 139 milhões de animais de estimação no Brasil. Esse número elevado e o novo papel que os pets assumiram na família brasileira exigem que os donos busquem alternativas para o bem-estar dos bichinhos nesse período.

Segundo o veterinário Lucas Lopes Fernandez, de São José do Rio Preto/SP, é preciso tomar algumas precauções em relação à saúde e bem-estar do pet ao planejar a viagem. Seja no caso dos animais que pegam a estrada com o dono ou aqueles que ficam “é preciso realizar um check-up (exames de rotina) no animal, garantir que nenhuma patologia apareça ou se desenvolva, afinal é um período estressante para o animal”, afirma o veterinário.