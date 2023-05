Vai fazer festa junina? Fique atento as orientações de segurança com a rede elétrica

Enfeites devem ser pendurados com pelo menos 1,5 metros de distância da rede e, principalmente, sem utilizar postes e estruturas de eletricidade como suporte

Com a chegada do mês de junho, iniciam os preparativos para as festas juninas em escolas, clubes, igrejas e condomínios. Para que comemorações ocorram com segurança, a Neoenergia Elektro reforça a importância do cuidado com a rede elétrica na hora da montagem da festa.

Ao enfeitar a rua com bandeirinhas, entre outros adereços, a orientação é não fazer próximo a rede elétrica. Os enfeites devem ser pendurados com pelo menos 1,5 metros de distância da rede e, principalmente, sem utilizar postes e estruturas de eletricidade como suporte. O uso de material metálico, como, por exemplo, o papel laminado que é condutor de energia, pode ocasionar acidentes fatais. Para enfeitar a festa, o ideal é utilizar materiais isolantes e biodegradáveis, para minimizar os riscos de curto-circuito.

As fogueiras e fogos de artifícios também devem estar distantes da rede elétrica. Ao acertar os cabos que conduzem energia, há riscos de romper os fios e causar incêndios e acidentes graves. Soltar balão é crime. Fazer isso perto do sistema elétrico é muito perigoso e pode gerar acidentes urbanos e florestais.

Outro alerta importante é para as pessoas que montam barracas em festas juninas e fazem ligações improvisadas na rede elétrica. Barracas e palcos utilizados nas comemorações devem ser instalados com distância mínima de 1,5 metros em relação à rede elétrica. É importante contar com a ajuda de profissionais qualificados, pois ligações clandestinas sobrecarregam o sistema e ainda podem causar acidentes.

“É importante observar as orientações de segurança para que as festas sejam marcadas por diversão. Muitas vezes algumas práticas aparentemente comuns nesta época do ano podem colocar em risco a vida de quem trabalha e de quem se diverte durante as festas juninas, além de comprometer a qualidade do fornecimento de energia “, afirma Guilherme Mafra, gerente de segurança da Neoenergia Elektro.

Ligações provisórias

A Neoenergia Elektro executa ligações provisórias de energia elétrica para atender eventos e festividades com duração de até 30 dias, tais como: eventos temporários, circos, parques de diversões, palanques, comícios, exposições, obras ou similares. Para atendimento da ligação provisória, faz-se necessário realizar a solicitação com antecedência mínima de cinco dias úteis, sendo o atendimento condicionado à disponibilidade de energia e potência. É responsabilidade do cliente dispor do seu padrão de entrada para instalação da medição. Todas as informações estão disponíveis no site da concessionária.