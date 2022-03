A maior parte das reclamações são na telefonia móvel, seguido de falha geral e na internet fixa também; operadora ainda não se manifestou publicamente sobre a situação

Usuários da operadora Claro relataram instabilidades em alguns serviços prestados pela operadora na manhã desta segunda-feira, 28. Segundo o site Downdetector, plataforma online que fornece aos usuários informações em tempo real sobre o status de vários sites e serviços, as reclamações começaram por volta das 6h e atingiram o pico por volta das 9h, e ainda persiste.

De acordo com os usuários, os problemas mais notificados foram: 54% telefonia móvel, 28% em falha geral e 18% na internet fixa. Os locais com mais relatos da situação no estado de São Paulo são Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, Catanduva, Bebedouro, Campinas e São Carlos.

A operadora ainda não se pronunciou sobre as falhas relatadas pelos usuários.

Usuários da TIM também relataram instabilidades na manhã desta segunda.

De acordo com a assessoria de imprensa da Claro, os serviços operam normalmente na região de Rio Preto. “Por conta de uma instabilidade pontual na manhã desta segunda-feira (28), alguns clientes podem ter enfrentado dificuldades para acessar os serviços de voz e dados na cidade, por um breve período. A Claro reforça que suas equipes técnicas atuaram imediatamente para a normalização dos serviços no menor tempo possível”, finaliza em nota.

O Diário também entrou em contato com a assessoria de imprensa da TIM e aguarda retorno.

Luna Kfouri – diarioweb.com.br