Lista traz truques para apagar arquivos do WhatsApp e deixar o smartphone mais rápido com mais armazenamento.

O WhatsApp pode pesar na memória do celular e provocar travamentos, já que todos os arquivos compartilhados pelo mensageiro para Android e iPhone (iOS) são salvos no armazenamento interno. Entretanto, é possível apagar os documentos desnecessários e liberar espaço no sistema com algumas dicas. Ativar o modo de economia de dados, apagar as mensagens recebidas ou limpar o diretório do celular são alguns truques para realizar essa limpeza no WhatsApp.

Remover arquivos como mensagens de áudio antigas e conversas arquivadas ajuda a liberar espaço no celular, o que permite baixar outros documentos e melhorar a velocidade e o funcionamento do smartphone e do aplicativo. A seguir, confira os seis truques para limpar a memória do celular e se livrar de arquivos desnecessários do WhatsApp.

1. Usar apps estilo “Limpa WhatsApp”

Aplicativos gratuitos podem esvaziar a memória do celular e apagar arquivos desnecessários do WhatsApp. Uma opção é o Cleaner for WhatsApp, disponível apenas para Android na Google Play Store. Ele permite visualizar a quantidade de arquivos salvos pelo WhatsApp e o espaço ocupado no celular, para facilitar a tarefa de selecionar documentos grandes para a limpeza.