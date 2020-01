USP é a instituição de Ensino Superior brasileira mais internacional

Universidade foi classificada na 153ª posição entre as mais internacionais do mundo; Unicamp ocupa o 164º lugar no ranking.

A Universidade de São Paulo (USP) foi considerada a mais internacional das universidades brasileiras, segundo a consultoria britânica Times Higher Education (THE). A lista foi divulgada nesta terça-feira (28) e classificou 170 universidades.

Na 153ª posição, a USP é a mais bem classificada. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a segunda instituição nacional a figurar na relação, ocupando a 164ª posição.

As dez primeiras universidades estão concentradas em apenas quatro países: Hong Kong e Reino Unido (com três instituições cada), Suíça e Singapura (com duas universidades cada).

A classificação analisou os mesmos indicadores utilizados no THE World University Rankings, levando em consideração a proporção de alunos e pesquisadores estrangeiros, a produção científica em parceria com instituições estrangeiras e a reputação internacional da universidade.

