Uso do canabidiol no tratamento de autistas é tema de palestras no Congresso Paulista de Neurologia

Possibilidades envolvendo doenças do sistema nervoso central ganham mais espaço com aprovação da comercialização do produto no Brasil

Com uma expectativa de público de mais de 4 mil neurologistas, o Congresso Paulista de Neurologia tem como debate principal o uso do canabidiol no tratamento do autismo. Para abordar esse tema, a farmacêutica Prati-Donaduzzi convidou o doutor em neurologia e especialista em Epileptologia Clínica e Cirúrgica, André Palmini. O congresso acontece em Santos, (SP), entre os dias 31 de maio a 3 de junho.

Palmini é chefe do Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), diretor científico do Programa de Cirurgia da Epilepsia da mesma instituição, e professor titular de neurologia do Núcleo de Neurociências, da Escola de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde da PUCRS. Ele coordena e colabora com projetos em diversas áreas do conhecimento, tendo produzido mais de 100 artigos de alto impacto clínico e científico.

A Prati-Donaduzzi estará presente no congresso e contará com cerca de 10 profissionais em seu estande para atender e esclarecer possíveis dúvidas dos médicos e outros profissionais de saúde. Por Conexão Saúde