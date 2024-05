URGENTE: caminhão carregado com açúcar despenca de marginal em Fernandópolis

Um caminhão carregado com açúcar tombou na rodovia Euclides da Cunha na tarde desta segunda-feira (13), após percorrer diversos metros na contramão da marginal Litério Grecco.

O veículo, que estava em manutenção em uma oficina mecânica na mesma marginal, perdeu os freios, passou por cima do canteiro da rotatória da Avenida Augusto Cavalin e caiu no acostamento da pista no sentido sul/norte.

Felizmente, não havia ninguém na cabine do caminhão no momento do acidente e nenhum outro veículo foi atingido. Testemunhas relataram que conseguiram desviar do caminhão, que descia na contramão da marginal Litério Grecco.

As causas da falha mecânica serão investigadas pelas autoridades. Ainda não há informações sobre o valor do prejuízo.