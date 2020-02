Universidade no Texas cancela aulas após assassinato de 2 mulheres em residência estudantil

Por causa do assassinato, as aulas na universidade Texas A&M Commerce foram canceladas nesta segunda-feira. Pelas redes sociais, a instituição recomendou que alunos e funcionários procurassem abrigos em outras instalações do campus.

As identidades das vítimas não foram reveladas. As autoridades não informaram se as duas mulheres estudavam na Texas A&M. Até as 19h (de Brasília), também não se sabia quem cometeu o assassinato, nem as motivações do crime. Ninguém havia sido preso até a última atualização desta reportagem.