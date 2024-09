Unimed expande rede de atendimento com aquisição de carteiras de Fernandópolis e Votuporanga

Considerada uma das maiores singulares do Sistema Unimed, com mais de 230 mil clientes e mais de 1.500 cooperados, a Unimed São José do Rio Preto é referência em inovação, valorização do…

Considerada uma das maiores singulares do Sistema Unimed, com mais de 230 mil clientes e mais de 1.500 cooperados, a Unimed São José do Rio Preto é referência em inovação, valorização do médico cooperado e excelência nos serviços prestados. Fundada em 1971, a cooperativa está há quase 53 anos no mercado, atuando de forma competitiva, economicamente sustentável e lucrativa.

Recentemente, a Unimed São José do Rio Preto adquiriu as carteiras de clientes de outras duas singulares, a Unimed Fernandópolis e a Unimed Votuporanga. Essa aquisição fará com que a Unimed São José do Rio Preto se torne a sétima maior em área de atuação de todo o Sistema Unimed, passando de 49 cidades para um total de 87.

Além da carteira de beneficiários, a negociação inclui três imóveis da Unimed Votuporanga – um hospital, uma sede de apoio e uma sede administrativa. “Este é um passo muito importante, uma vez que iremos atuar também nessas áreas levando a mesma qualidade e excelência que entregamos na região de Rio Preto. Tudo feito de forma planejada e segura para nossos cooperados, para a cooperativa e para os nossos beneficiários”, afirma o presidente do Conselho de Administração da Unimed Rio Preto, Marcelo Lucio de Lima.

Excelência e Protagonismo

A qualidade é um dos pilares da cooperativa médica e se reflete de ponta a ponta em todo processo de prestação de serviços. Com mais de 1.100 colaboradores, a Unimed São José do Rio Preto investe em serviços próprios de altíssima qualidade para suprir necessidades e garantir entregas de excelência, resolutividade e satisfação dos cooperados e beneficiários.

Como exemplo disso, temos a recente ampliação do MultiTEA, um serviço próprio pioneiro da cooperativa na região noroeste paulista, o qual oferece terapias para os beneficiários com até 11 anos de idade que possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com essa ampliação, o serviço passou a ter capacidade para a realização de até 15 mil sessões mensais, todas de forma individualizada e com total acolhimento.

O serviço oferecido pela Unimed São José do Rio Preto garante atendimento personalizado, com equipe formada por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e neuropediatras, todos especializados em diversas abordagens e métodos, como Análise Comportamental Aplicada (ABA) e Integração Sensorial Ayres (ISA).

O espaço MultiTEA conta com uma estrutura que foi minuciosamente planejada, com sala multissensorial iUP 6D, salas de treino de intervenção direta, treino parental e integração sensorial, além de ambientes para trabalhar as atividades de vida diária, como cozinha terapêutica e banheiro.

Os pacientes têm ainda à disposição parquinho em ambiente externo com caminho sensorial, salas humanizadas para espera, acolhimento e reuniões, refeitório integrativo, e um espaço para que os pais possam realizar atividades enquanto os filhos são atendidos. Em pouco tempo, o local já se tornou referência.

Laboratório Unimed Rio Preto

O mesmo aconteceu com o Laboratório Unimed Rio Preto. Considerado o mais moderno da região por conta dos equipamentos de ponta e colaboradores especializados, o local se tornou referência não apenas para cooperados e clientes, mas para toda a população, uma vez que ali também são realizados atendimentos particulares.

O espaço tem quase 650m², localização estratégica na cidade e capacidade para realização de até 150 mil exames mensais, dentre eles: bioquímicos, imunológicos, hormonais, hematológicos, parasitológicos, microbiológicos, autoimunidade, uroanálise e genéticos de alta complexidade. Tal capacidade é garantia de agilidade no atendimento e redução no prazo de liberação de resultados e laudos. Os clientes também têm à disposição serviço de agendamento online, que garante atendimento com hora marcada e maior rapidez em todo o processo.

No mesmo local, funciona a Central de Vacinas onde são ofertados todos os imunizantes preconizados pelo Ministério da Saúde, além de várias outras vacinas recomendadas pelos médicos, como Herpes Zóster, Dengue, Pneumo 23, HPV, Gripe, entre outras. Além disso, o serviço oferece equipamentos como óculos de realidade virtual e dispositivos eletrônicos que ajudam a reduzir possíveis dores na hora da vacinação.

Diante da grande demanda e da aprovação dos pacientes, a Unimed São José do Rio Preto acaba de inaugurar mais uma unidade de Laboratório e Central de Vacinas na cidade. Também em localização estratégica, ela se une aos demais serviços próprios já existentes na cidade, os quais fazem da Unimed São José do Rio Preto um verdadeiro centro de referência em saúde.

Além de MultiTEA, Laboratório e Central de Vacinas, a Unimed São José do Rio Preto oferece o Complexo de Saúde Unimed, que reúne serviços como Pronto Atendimento Adulto e Infantil 24h, Centro de Excelência em Oncologia, Central de Quimioterapia, Centro de Infusão, Atenção Integral à Saúde, Clínica Lar, Unimed Lar, além de Pronto Atendimento Adulto e Infantil em Olímpia e Unimed Serviços também em Olímpia e Jales.

“A verticalização é uma tendência importante no mercado de planos de saúde. Garantir serviços próprios de qualidade e alta resolutividade aos clientes e cooperados faz parte das nossas estratégias na Unimed São José do Rio Preto. Esses diferenciais muitas vezes são fundamentais para o cliente, por exemplo, na hora de optar por um plano ou manter-se nele, fator que também contribui para a sustentabilidade financeira do negócio”, explica Marcelo Lucio de Lima.

O investimento em tecnologia também está presente na cooperativa. Hoje, os clientes e cooperados contam com modernos aplicativos por meio dos quais é possível realizar a maioria dos serviços, facilitando o dia a dia e contribuindo para a segurança e a satisfação. Por meio deles, é possível agendar consultas, acionar a telemedicina, utilizar a carteirinha virtual, entre outros. Os novos clientes podem ainda adquirir planos e serviços totalmente online por meio do site da cooperativa.

“Trabalhamos de forma constante para continuarmos sendo referência e líderes no mercado regional de planos de saúde. Pesquisas de satisfação (NPS – Net Promoter Score) apontam que estamos no caminho certo. Por cinco anos consecutivos, somos nota máxima no IDSS – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, divulgado pela ANS, e estamos entre as mil maiores empresas do Brasil, segundo o ranking ‘Valor 1.000’ do Valor Econômico. São dados que nos ajudam a crescer e oferecer sempre o melhor, sempre com planejamento e inovação”, conclui o presidente do Conselho de Administração.