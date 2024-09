Voltado exclusivamente para alunos do curso de Técnico em Administração da Escola Técnica Estadual (Etec) “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”, evento foi desenvolvido pelo Nite da Unifev e o Sebrae/SP

O Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Unifev (Nite), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SP), realizou na noite de quarta-feira (25), no Espaço Startup da Cidade Universitário, uma edição do Ideathon Business voltada exclusivamente para alunos do curso de Técnico em Administração da Escola Técnica Estadual (Etec) “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”.

Os estudantes, acompanhados do coordenador da Etec, Leandro Land, foram recepcionados pelas coordenadoras do Nite, Profa. Ma. Lilian B. Sanches Rodrigues e Profa. Ma. Mariane A. Barbará Zanin, e pelo consultor de Negócios do Sebrae, Guilherme Lui.

Segundo Lilian, o evento, centrado em criatividade e inovação, visou fomentar a cultura empreendedora entre os participantes, incentivando a geração e o teste de novas ideias. “A escolha dos alunos da Etec para essa edição especial do Ideathon Business reflete a nossa busca por fortalecer a colaboração entre as instituições, que já são parceiras de longa data. Foi também uma oportunidade para apresentar os trabalhos do Nite e do Sebrae, além de estimular o aprendizado e o espírito empreendedor”, completou.

Finalizando, o consultor do Sebrae destacou que os participantes, que foram divididos em grupos de trabalho, tiveram a oportunidade de buscar soluções criativas para desafios reais do mercado. “A partir da identificação dos problemas apresentados, os grupos desenvolveram propostas para solucioná-los, usando a criatividade na busca das respostas. Foi uma noite de inovação e empreendedorismo”, encerrou.