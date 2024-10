Evento, realizado nos dias 14 e 15 de outubro, celebrou o Dia do Fisioterapeuta e os 25 anos do curso

O curso de Fisioterapia da Unifev completou 25 anos de história no mês de outubro. Para celebrar a data, nos dias 14 e 15, o Auditório do Câmpus Centro recebeu a Semana Acadêmica de Fisioterapia, que também serviu como homenagem aos profissionais da área, em alusão ao Dia do Fisioterapeuta, comemorado em 13 de outubro.

A solenidade de abertura da Semana Acadêmica contou com a presença da coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi, e do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, que deram as boas-vindas aos alunos e convidados.

Na programação do primeiro dia do evento aconteceram as palestras “Diagnóstico sistêmico em Fisioterapia: uma visão além do sintoma do paciente”, ministrada pelo Prof. Esp. Ivan Luiz Pavanelli e “Tratamento mecânico e exercícios funcionais em Fisioterapia: uma visão integrada”, ministrada pelo Prof. Dr. Thiago Lopes Barbosa de Morais. No segundo dia, o workshop “Avaliação, classificação e terapia manual aplicada a coluna lombar”, foi conduzido pelo Prof. Dr. Bruno Gonçalves Dias Moreno.

Para a coordenadora, a Semana Acadêmica superou as expectativas, proporcionando aos participantes a reflexão sobre temas relevantes e contemporâneos da área. “Além de celebrarmos o 25º aniversário da Fisioterapia e o Dia do Fisioterapeuta, as palestras foram uma oportunidade de atualizar nossos estudantes, proporcionando um rico intercâmbio de informações e contribuindo para sua formação profissional”, completou Ana Paula.

Em seu pronunciamento, o reitor enalteceu a trajetória do curso. “Ao completar 25 anos, a Fisioterapia demonstra sua longevidade e relevância para a área da saúde em nossa Instituição. Celebrar este marco é motivo de grande orgulho, engrandece significativamente a Unifev e reafirma nosso compromisso com a formação de profissionais altamente qualificados”, encerrou Gastaldon.