Unifev promoverá atendimentos gratuitos na escola estadual Profa. Juraci Lima Lupo

3º Comunidade em Foco será realizado no próximo dia 21, das 8h às 12h; evento é gratuito e aberto para toda a população

A Unifev oferecerá uma série de atividades e atendimentos gratuitos à comunidade de Votuporanga no próximo sábado (dia 21), das 8h às 12h. Desta vez, o 3° Comunidade em Foco – Unifev em Ação será realizado na Escola Estadual Profa. Juraci Lima Lupo, localizada na rua Irene Galvani Casado, nº 2973, bairro Santa Amélia.

O evento terá uma programação diversa que contará com atividades físicas, fisioterapêuticas e recreativas, além de bioimpedância, cuidados faciais, orientações financeiras e tributária, informações sobre robótica, orientações jurídicas e muito mais.

Para o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o objetivo do Comunidade em Foco é fazer com que a população conheça e esteja cada vez mais perto da Instituição. “Os nossos cursos estarão presentes com atividades para todas as idades e gostos. Fazer parte da vida das pessoas e da história da cidade são lemas da Unifev, e ficamos felizes em proporcionar mais uma manhã agradável e cheia de atividades para a comunidade”, explicou.

Além do cronograma já citado, serão oferecidos refrigerante, pipoca e lanche aos presentes.