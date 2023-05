Unifev promove III Congresso de Medicina com palestras, oficinas e apresentação de trabalhos científicos

Alunos e profissionais de medicina assistiram a palestras sobre temas importantes para a formação profissional

A abertura do III Congresso Acadêmico Medicina Unifev (Camu) reuniu estudantes e profissionais da área médica no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” na última quarta-feira (03/05). O evento levou aos convidados palestras e oficinas relacionadas à área médica, abordando assuntos como produção científica, carreira, novas tecnologias, novos tratamentos, cuidados paliativos, dentre outros.

O primeiro dia de evento contou com as palestras “Terapias robóticas” apresentada pelo ortopedista Prof. Me. Flávio Henrique Nuevo Benez dos Santos, e “A carreira médica na era digital”, ministrada pelo médico cardiologista Prof. Me. Guilherme Neif Vieira Musse.

Em seguida, o Camu contou com a apresentação de banners de produções científicas dos estudantes de Medicina da Instituição. Os trabalhos foram avaliados por uma banca examinadora que premiou os alunos vencedores: Amanda Prete Barros, Estela Moraes Toledo, João Washington Rodrigues Neto, Liliana Rosicler Fava, Maitê Miranda Alves, Valentina Ramos Sugai, com o III Prêmio Pedro Augusto Albonette Frois. O grupo apresentou o trabalho “A saúde da mulher no contexto da atenção básica: relato de experiência”, sob a orientação da Profa. Ma. Maria Aparecida do Carmo Dias.

“O Camu tem o objetivo de promover a integração dos nossos alunos, atualizá-los acerca dos novos conhecimentos em saúde, desde o processo de saúde-doença até o entendimento de novos tratamentos e/ou cuidados paliativos; assim como apresentar novos avanços na área da tecnologia médica”, destaca a coordenadora do curso, Profa. Ma. Elizabete Garcia Arroyo Marchi.

No último dia do congresso, próximo sábado (6/5) os alunos participarão de oficinas promovidas simultaneamente com temas variados, entre eles análise de raio-x de tórax, reanimação pediátrica e dermatologia para médicos generalistas. As atividades serão realizadas em salas de aulas e laboratórios utilizados pela graduação no Câmpus Centro da Unifev.