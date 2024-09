Unifev promove a “XIX Semana da Psicologia”

A programação, repleta de atividades e palestras, aconteceu entres os dias 26 e 29 de agosto, em celebração ao Dia do Psicólogo.

O curso de Psicologia da Unifev realizou, entre 26 e 29 de agosto, a “XIX Semana da Psicologia”, um espaço de debate e conhecimento. O evento, que reuniu estudantes, professores e profissionais da área, ofereceu uma programação repleta de palestras, mesas-redondas, bate-papo com egressos e atividades práticas.

A cerimônia de abertura ocorreu na segunda-feira (26), no auditório do Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa de Votuporanga. O pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, proferiu as palavras de boas-vindas aos presentes. Em seguida, a Cia Palhaçaria encantou a todos com a peça teatral “Poesias para a Palhaça”. Para definir a programação do primeiro dia, o Me. Filipe Pereira Vieira, em palestra online, discorreu sobre “Os desafios e as vantagens do psicólogo nas redes sociais”.

Na terça-feira (27), das 20h30 às 21h30, a coordenadora do curso, Profa. Dra. Carol Hampariam, realizou a noite de autógrafos do seu recém lançado livro “Cartas a Psicanalistas Persistentes”, na Biblioteca do Câmpus Centro.

Complementando a programação do dia 27, aconteceram uma série de palestras abordando temas relevantes: “Reabilitação neuropsicológica e o papel do psicólogo”, com a Esp. Marinei Melo Besteti; “A loucura na clínica psicanalítica”, com o Esp. Alencar Tognon; “O atendimento on-line: desafios e perspectivas”, com a Esp. Jaqueline Albuquerque Gomes de Souza; e “O profundo em nós (Anima/Animus) e nossas relações reveladas e ocultas (Persona/Sombra)”, com a Ma. Clarice de Freitas.

Além disso, também houve o relato de egressos contando suas experiências quanto à inserção no mercado de trabalho, destacando os desafios enfrentados nos primeiros anos de atuação profissional. A Esp. Larissa Rodrigues Silveira Pocaia discorreu sobre “A vivência do recém-formado na empresa”; representando a Santa Casa, Vânia Cristina de Oliveira tratou sobre “O recém-formado no hospital”; representando o Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, Aline Michele da Silva, abordou “O recém-formado na instituição – ILPIs”; e aconteceu a roda de conversa “A vivência do recém-formado na clínica”, com a Esp. Ingrid Catalani.

Na quarta-feira, dia 28, um novo ciclo de palestras: “Perícia Psicológica”, com a Me. Cássia Regina de Souza Preto; “Disfunções Executivas e o TDAH em adultos”, com o Dr. Felipe Pereira Gomes; “Uma palavra que me salve: a importância do testemunho para vítimas de abuso”, com a Esp. Virginia Ronchete Perez; e “O diálogo entre a assistência social e a psicologia”, com João Carlos Dóro Junior e Beatriz Paes Dias Fernandes (CREAS Votuporanga).

Encerrando a programação, na quinta-feira, dia 29, foi ministrada a palestra “Saúde Mental e o Apoio Psicossocial em contexto de emergências e desastres”, com a Dra. Sandra Luzia Assis da Silva.

De acordo com a coordenadora da graduação, a “Semana da Psicologia” celebrou o Dia do Psicólogo, comemorado em 27 de agosto, e serviu para reafirmar a relevância da psicologia na sociedade e homenagear os profissionais da área. “A semana acadêmica é um evento tradicional e aguardado pelos alunos, que encontram nessa oportunidade um espaço rico para troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e contato com profissionais de destaque. O engajamento e a participação ativa dos estudantes demonstram a importância para a comunidade acadêmica”, encerrou.