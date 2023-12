Unifev patrocina 50 novos quimonos à Casa da Criança

Entrega foi realizada no Memorial do Câmpus Centro, beneficiando judocas que participam de aulas por meio de projeto, uma iniciativa concebida em colaboração com a Instituição.

A Unifev destinou, na última segunda-feira (4.dez), 50 novos quimonos à Casa da Criança, que serão utilizados pelos judocas durante as aulas. A doação foi feita no Memorial do Câmpus Centro da Instituição.

Estiveram presentes na entrega a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; a gerente acadêmica da Unifev, Aparecida (Cidinha) Aoki e o gestor administrativo da entidade, Marcos Antônio Graciano.

“A parceria da Unifev, por meio dessas destinações à Casa da Criança, está baseada no afeto, no cuidado e na alegria dessas crianças. Queremos que toda a entidade se sinta envolvida pelo clima natalino”, pontuou a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev.

A modalidade judô é desenvolvida com a parceria da Unifev. As aulas são ministradas pelo professor do Colégio Unifev, o sensei Leonardo Rodrigo Eduardo Rodrigues, que coordenada 70 crianças e adolescentes por meio do projeto Centro de Excelência de Iniciação e Treinamento de Judô.

“Agradecemos a Unifev, nossa grande parceira. Sabemos que, sem vocês, esse importante projeto social aos nossos assistidos não existiria”, ressaltou o gestor administrativo da entidade.