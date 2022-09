Interessados têm até o dia 31 de outubro para participar do processo seletivo; formulários devem ser preenchidos pelo site unifev.edu.br/bolsacomunitaria

A Unifev está com inscrições abertas para o Programa Bolsa Comunitária até 31 de outubro. São 37 bolsas gratuitas, válidas durante todo período da graduação, incluindo Medicina.

A iniciativa da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) tem como objetivo viabilizar o Ensino Superior a participantes que:

cursaram integralmente (três anos) e concluíram, nos anos de 2020 ou de 2021, o Ensino Médio na rede pública de Votuporanga ou de municípios parceiros;

participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2020 ou de 2021, e obtiveram média aritmética simples igual ou superior a 650 pontos para o curso de Medicina, e para os candidatos aos demais cursos 500 pontos, nas cinco áreas de conhecimento do Enem, e pontuação superior a 0 na redação;

residam em um dos municípios parceiros, com transporte escolar gratuito para a cidade de Votuporanga-SP, ou tenham residido na cidade de Votuporanga durante todo o Ensino Médio;

tenham renda familiar bruta mensal, por pessoa ≤ (menor ou igual) que 80% do salário mínimo, ou seja, até R$ 969,60 por pessoa;

não tenham feito matrícula no Ensino Superior da Unifev.

A resolução completa e todos os documentos necessários em cada fase podem ser conferidos em https://www.unifev.edu.br/site/docs/documentos/4304.pdf.

O diretor-presidente da Fundação, Douglas Gianoti, destacou o papel social da iniciativa. “A Unifev está presente em diversas ações socialmente responsáveis no município e na região, sempre com o objetivo de mudar a vida das pessoas. O Programa Bolsa Comunitária faz com que jovens de baixa renda que sonham em ingressar em uma faculdade consigam alcançar seus objetivos, recebendo ensino de qualidade”, disse.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enalteceu o caráter transformador do Programa. “Está no DNA da Instituição contribuir com iniciativas de responsabilidade social, que possibilitem a construção de trajetórias de sucesso por meio do conhecimento. São muitas as pessoas que, sem essa oportunidade, não teriam condições de cursar o Ensino Superior. É muito gratificante contribuir com a realização de sonhos”.

Para se inscrever, basta acessar www.unifev.edu.br/bolsacomunitaria e preencher o formulário. O processo seletivo é válido para todos as graduações, e a triagem será feita pela Fundação Vunesp.

Outras informações podem ser obtidas diretamente na Central de Relacionamento pelo WhatsApp (17) 3405-9990.

Sobre o benefício

Lançado em 2021, o Programa Bolsa Comunitária é resultado de uma parceria entre a Unifev e as cidades que receberam o selo “Município Parceiro da Educação”; a relação pode ser consultada pelo link unifev.edu.br/municipioparceiro.