No sábado (dia 11), das 09h às 13h, população poderá participar de atendimentos promovidos pelos alunos dos cursos de graduação na Concha Acústica

O projeto UNIFEV em Ação volta a ser realizado no próximo sábado (dia 11), em Votuporanga. O encontro começará às 09h e segue até às 13h, na Concha Acústica, no centro da cidade.

A iniciativa leva para a comunidade diversos atendimentos gratuitos, como exames de glicemia, tipagem sanguínea, ventosaterapia, auriculoterapia, alongamentos, aferição de pressão, avaliação nutricional personalizada, contação de histórias, aula de dança, consultoria para redes sociais, entre outros.

Para o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o principal objetivo do projeto é fazer com que a Instituição esteja cada vez mais próxima da comunidade. “É muito importante estarmos juntos da população, atuando com projetos que impactem positivamente a sociedade. É gratificante perceber que o benefício é tanto para o universitário que aprende na prática quanto para os que recebem orientações de nossos professores e estudantes”, afirma.

Nesta edição, a UNIFEV terá como parceiros a ACV Itinerante, da Associação Comercial de Votuporanga, e o Sebrae-SP Móvel, que também estarão presentes no local, prestando assessoria ao empresário e à comunidade, com divulgação de vagas de trabalho, orientações para entrevistas de emprego, produção de currículos, consulta ao Boa Vista/SCPC e muito mais.

MEIO AMBIENTE

Em alusão ao dia do Meio Ambiente, comemorado no último domingo (dia 05), o curso de Agronomia da UNIFEV trocará material reciclável por mudas de árvores (confira tabela).