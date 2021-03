UNIFEV concede bolsas a alunas com melhores notas no Enem

Ao todo, três estudantes foram contempladas com benefício de 50% em cursos de graduação; entrega foi realizada na manhã dessa quarta-feira (dia 03)

Na manhã dessa quarta-feira (dia 3), a UNIFEV realizou a entrega de três bolsas de estudo de 50%, às alunas ingressantes que obtiveram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Joandra Criscila Palácio de Oliveira (curso de Administração), Isadora Marin Nogueira (curso de Farmácia) e Vitória Soares (curso de Direito) foram as ganhadoras do Desconto Desempenho Enem, benefício oferecido pela Instituição como forma de valorizar a dedicação aos estudos e incentivar o ingresso no Ensino Superior. As bolsas são válidas até dezembro de 2021.

Para oficializar as premiações, estiveram reunidos, no Campus Centro, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, juntamente com as contempladas e seus familiares. Na oportunidade, Gastaldon as parabenizou pelo resultado e deu as boas-vindas às alunas.

“A conquista desta bolsa é mérito de cada uma de vocês, que se empenharam durante o Ensino Médio e colheram os frutos. A UNIFEV está sempre atenta para identificar e reconhecer jovens talentos como vocês. Agora, desejamos que todos esses esforços também sejam aplicados na formação superior e que se sintam acolhidas pela Instituição. Parabéns a todas!”.

Joandra, de 20 anos, é a nova aluna do curso de Administração e está empolgada com o início dos estudos. “Fiquei muito feliz em saber que a UNIFEV possibilita esse tipo de incentivo. Só tenho a agradecer pela oportunidade”, completou.