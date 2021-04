Prefeito prorroga suspensão de aulas presenciais em Jales

O Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 23, está publicando o Decreto 8.467, do prefeito Luís Henrique Moreira, que trata das medidas restritivas visando conter a disseminação da covid-19 no município.

De acordo com o decreto, as aulas presenciais nas escolas públicas, privadas e filantrópicas do município, incluindo as escolas da rede pública estadual de ensino e os cursos profissionalizantes, continuarão suspensas até o dia 14 de maio de 2021, ou seja, por mais três semanas.

Desse modo, as atividades dos profissionais da educação no município continuarão se dando na modalidade home office. A exceção são os cursos superiores, técnicos e profissionalizantes da área da saúde, que poderão ter aulas presenciais.