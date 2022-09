Letras, Educação Física e Pedagogia receberam excelentes notas no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 2021, divulgadas pelo Ministério da Educação

Os cursos de Letras, Educação Física e Pedagogia da Unifev receberam notas 5, 4 e 3, respectivamente, no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2021, divulgadas nesta segunda-feira (dia 12) pelo Ministério da Educação (MEC). Os três cursos foram avaliados no formato licenciatura.

O resultado das avaliações foi muito comemorado pela reitoria, por docentes e discentes das graduações. De acordo com a Procuradora Institucional da Unifev, Profa. Ma. Iza Valéria Franco, o exame avalia o desempenho dos estudantes nos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso de graduação. “O Enade é um indicador de qualidade dos cursos de graduação de todo o país, proporcionando que as instituições identifiquem melhorias necessárias para cada curso”, explicou.

“A nota 5 tem enorme significado para a Instituição e para o curso de Letras. O resultado revela, mais uma vez, a seriedade do trabalho dos professores e dos alunos envolvidos e, mais do que isso, reafirma o compromisso da Instituição com a sociedade pela oferta de um curso de formação de professores de altíssima qualidade”, afirmou a coordenadora da graduação, Profa. Dra. Nínive Daniela Guimarães Pignatari.

Há mais de 20 anos na coordenação do curso de Educação Física, o Prof. Me. Valter Brighetti afirmou que o resultado é fruto do trabalho de toda a equipe de professores, com apoio da Instituição. “Essa nota é um indicativo de qualidade, do que pode ser melhorado e o que deve ser celebrado. É uma validação do trabalho que tem sido feito até aqui, principalmente por ser uma avaliação externa e de âmbito nacional”, disse.

O coordenador de Pedagogia, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, explicou que o Enade é um importante meio para que o curso busque aperfeiçoamento constante em seus processos educativos, com o propósito de formar professores competentes para lidar com os desafios socioeducativos do nosso tempo. “Este é o compromisso da Pedagogia Unifev: desenvolver práticas inovadoras e garantir aprendizados significativos para futuros professores que farão diferença positiva na sociedade”, ressaltou.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o resultado reflete o bom desempenho não só dos estudantes, como também de um corpo docente dedicado e comprometido.

“Ficamos felizes, pois trata-se do reconhecimento de um trabalho intenso realizado por coordenadores, professores e alunos para o constante aperfeiçoamento dos cursos. Parabéns a todos que contribuíram para mais um resultado positivo”, finalizou.

ENADE

O Enade, considerado um componente curricular obrigatório para o aluno concluinte, é um dos pilares da análise do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O objetivo é avaliar o desempenho dos universitários em relação aos conteúdos programáticos vigentes nos cursos de graduação.

Os resultados do exame fazem parte do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos (IGC), constituindo-se insumos fundamentais para o cálculo dos indicadores de qualidade das IES de todo o país.