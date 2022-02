UNIFEV capacita professores para retorno às atividades presenciais

Acolhe Acadêmico foi realizado entre os dias 26 de janeiro e 3 de fevereiro, na Cidade Universitária; volta às aulas da graduação será no próximo dia 21

Para dar início ao ano letivo de 2022, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) promoveu, entre os dias 26 de janeiro e 3 de fevereiro, o Acolhe Acadêmico, uma recepção especial para integrar os professores da UNIFEV e do Colégio Unifev para a volta às aulas. O retorno presencial à Instituição está marcado para a próxima segunda (dia 7), para os estudantes da Escola, e no dia 21 de fevereiro (segunda), para os universitários da graduação.

Logo no primeiro dia de evento, os docentes foram recebidos na quadra do Conjunto Poliesportivo – Ginásio “Prof. Lindolfo Pellegrini”, na Cidade Universitária, para uma palestra com a docente do curso de Psicologia, Profa. Dra. Raquel Sartori, que trouxe uma visão acolhedora sobre os processos vividos por cada indivíduo durante a pandemia de Covid-19. Na sequência, o Prof. Dr. Maximiliano Damas trouxe diversas abordagens sobre o Ensino Híbrido e a transformação da Educação Superior.

No segundo dia do encontro, os presentes participaram de uma introdução musical com a docente do Colégio Madja Morais. Em seguida, a convidada da noite, a Profa. Ma. Raphaela Novaes, reforçou a importância da interatividade e do uso de tecnologias em sala de aula.

Entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, o Acolhe Acadêmico teve sequência com as oficinas: Metodologias Ativas: sala invertida; Metodologias Ativas: TBL e outras estratégias; Ensino por Competências; e Ensino Híbrido, cujos objetivos foram apresentar o aprendizado ativo e colaborativo, o pensamento crítico e o trabalho em equipes.

O Reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou que as experiências vividas possibilitaram uma ampla troca de ideias sobre as principais tendências educacionais.

“A Educação, impulsionada pela pandemia, tem passado por diversas transformações, que impactam diretamente o dia a dia de alunos e docentes. Com a imersão proporcionada pelo Acolhe, percebemos o nosso papel de educador frente aos novos formatos de ensino’, finalizou.