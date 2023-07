Unifev apoia o Lar Viver Bem e garante atendimentos em várias frentes

A entidade assiste atualmente 20 mulheres, e com a contribuição da Unifev, alguns atendimentos em enfermagem e psicologia são garantidos

A Unifev vem cumprindo um importante papel social apoiando as entidades de Votuporanga. O Lar Beneficente Viver Bem é uma instituição de longa permanência para idosas, fundado há 19 anos. Atualmente 20 mulheres são atendidas pela entidade, e com a contribuição da Unifev, alguns atendimentos são garantidos por meio dos estagiários dos cursos de Enfermagem e Psicologia.

“Para nós do Lar Viver Bem é fundamental essa parceria com a Unifev, o que nos ajuda bastante, cedendo esses serviços de enfermagem e psicologia para as nossas idosas. Isso gera uma economia significativa, o que para a entidade é algo necessário, porque favorece a continuidade das ações e do trabalho desenvolvido”, destaca Lia Marques, que há seis anos preside a entidade.

Kemily de Brito Soares está no 6º período de Enfermagem e é uma das estagiárias da Unifev que atua no Lar Viver Bem. “Agora, por exemplo, estou fazendo um curativo, e antes dessa experiência aqui no Lar, tinha aprendido só em sala de aula. Muitas outras práticas estamos aplicando nas pacientes da entidade, o que tem contribuído para minha formação profissional. Esta experiência está sendo valiosa para mim”.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a Unifev é uma instituição que está construindo uma vocação social. “São diversas ações e serviços acadêmicos disponibilizados pela Unifev e que impactam positivamente na rotina dessas entidades parceiras. Esse trabalho social fortalece nossa missão, fortalece o nosso propósito”.