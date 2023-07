Polícia captura homem que espancou mulher e sequestrou filho de 5 anos

A Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto, no interior de SP, capturou um homem de 30 anos que estava foragido após espancar a mulher e sequestrar o próprio filho, de cinco anos, em Aparecida do Taboado (MS). O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (24) e a prisão do suspeito foi feita no decorrer do dia.

Segundo informações da Polícia Civil, o agressor espancou a vítima de 29 anos com vários socos, cortou os cabelos dela e destruiu os móveis da casa onde o casal mora. Ele fugiu levando o filho dos dois, sem o consentimento da mulher. A violência, ainda segundo a polícia, foi presenciada pela filha mais velha da vítima, que acionou a polícia e procurou por apoio médico.

Após a denúncia, a Polícia Civil mato-grossense iniciou as buscas para localizar o criminoso e resgatar a criança. Em um levantamento preliminar, os investigadores descobriram que haviam diversas anotações criminais por violência doméstica e crimes relacionados contra o suspeito. Por ter vasto histórico de descumprimentos de medidas protetivas, o homem tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do MS em seu desfavor.

A Delegacia Regional de Paranaíba, naquele Estado, avançou as investigações e descobriu que ele e o menino poderiam estar em Rio Preto, em um carro prata. Com as informações das placas do veículo, os policiais da DEIC de Rio Preto iniciaram as buscas por vários endereços – o homem foi encontrado na quarta tentativa, em um conjunto de apartamentos na Vila Toninho, na zona leste da cidade. Ele foi preso.

A criança foi encontrada em bom estado de saúde. A família foi avisada sobre o resgate do menino. O suspeito será encaminhado ao sistema carcerário do MS e responderá pelos crimes de violência doméstica, sequestro e cárcere privado, dano e violação de domicílio.

Ele também será julgado pelos crimes anteriores. SBT Interior