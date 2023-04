Unifev abre vagas para diversos cargos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Processos seletivos são para a contratação de vigia, pintor, servente de pedreiro, pedreiro e eletricista; inscrições em unifev.edu.br/editais

A Unifev abriu vagas para a contratação de diversos profissionais: vigia (cadastro de reserva), pintor (1 vaga mais cadastro de reserva), servente de pedreiro (1 vaga mais cadastro de reserva), pedreiro (1 vaga mais cadastro de reserva) e eletricista (cadastro de reserva).

Os salários e benefícios podem ser acessados pelos respectivos editais, que estão disponíveis no site www.unifev.edu.br/editais. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição eletrônica e também anexar um currículo.

O processo de contratação será composto por três etapas: avaliação escrita, profissional e análise curricular. Os resultados finais do processo seletivo serão publicados no site no dia 30 de maio.

Mais informações podem ser obtidas no setor de Gestão de Talentos, pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 896.