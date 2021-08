Mãe é presa acusada de matar o próprio filho e jogar o corpo em rio

O Corpo de Bombeiros segue buscando o corpo do pequeno Miguel de 7 anos. A mãe, Yasmin Vaz dos Santos de 26 anos, foi presa em flagrante por homicídio após procurar a delegacia de polícia de Imbé, no Litoral Norte, para comunicar o desaparecimento do filho na noite da última quinta-feira (29). Ao longo da conversa com os policiais, ela confessou que dopou a criança e jogou o corpo no Rio Tramandaí.

De acordo com a polícia, a mulher disse que deu fluoxetina para a criança e depois colocou o corpo em uma mala. Em seguida, ela saiu com a companheira e na beira do rio, tirou o filho da mala e arremessou no rio. Ela não sabe se ele estava morto.

A companheira não foi presa. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Antônio Carlos Ractz, há indícios de que ela sofra de problemas mentais. Por isso, responsabilidade dela será apurada ao longo da investigação.

No depoimento, a mãe alegou que o menino era teimoso e que se negava a comer. Segundo o delegado, ela mesma relatou torturas físicas e psicológicas que eram sofridas pela criança. Ela também relatou ao delegado que decidiu registrar o caso como desaparecimento porque acreditou que assim o crime não seria descoberto. O garoto seria o único filho dela.

A polícia pedirá que a prisão seja convertida em preventiva. A reportagem de Agência GBC busca contato com a defesa de Yasmim, mas ainda não obteve retorno.

TVC