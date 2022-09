Candidatos devem se inscrever até o dia 14 de setembro; edital está disponível no site www.unifev.edu.br/limpeza

A Unifev abriu uma vaga para a contratação de auxiliar de limpeza. A remuneração inicial é de R$ 1.663,75, mais vale alimentação de R$ 377,75 e plano de saúde regulamentado.



Os interessados devem se inscrever no processo seletivo pelo site (www.unifev.edu.br/limpeza), até o dia 14 de setembro. É necessário preencher a ficha de inscrição eletrônica disponível e anexar um curriculum vitae.



A seleção será realizada em duas etapas: uma avaliação escrita, em 30 de setembro, abordando conteúdos de Língua Portuguesa e Conhecimento gerais. A avaliação profissional está marcada para o dia 14 de outubro, composta por atividades que envolvem habilidades e competências do cargo.



Outras informações podem ser obtidas diretamente no setor de Gestão de Talentos pelo telefone (17) 3405-9999 (ramal 896).