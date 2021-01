Vagas são para docente da graduação em Biomedicina e Assessor Pedagógico do Sistema de Ensino Unifev (SEU); inscrições já estão abertas no site da Instituição.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da UNIFEV, está com editais abertos para a contratação de Assessor Pedagógico (1 vaga) do Sistema de Ensino Unifev (SEU); e docente do curso de Biomedicina – subárea em Análises Clínica (1 vaga). As inscrições podem ser realizadas até os dias 08 e 12 de fevereiro, respectivamente.

Os candidatos podem se inscrever preenchendo a Ficha de Inscrição eletrônica disponível no site da Instituição (www.unifev.edu.br/editais). Em ambas oportunidades, é necessário informar o link de acesso ao currículo na plataforma Lattes.

Os processos seletivos serão realizados nas seguintes etapas: avaliações escritas; avaliações profissionais e análise dos currículos Lattes, como meio de caráter classificatório. Os resultados finais serão publicados no site da UNIFEV.

Os editais completos e mais informações podem ser acessados no link: www.unifev.edu.br/editais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990 ramal 896.