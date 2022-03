Serão abordadas noções de elaboração de textos para o ambiente empresarial com seus aspectos gramaticais, além de explorar temas como a comunicação e a internet

A UNIFEV abriu inscrições para o curso EAD (Educação a Distância) Redação na Empresa que abordará noções de elaboração de textos para o ambiente empresarial, levando em consideração a crescente demanda por formação e atualização na área.

“Nos cursos EAD UNIFEV, a aprendizagem baseia-se nos métodos ativos e colaborativos de viés construtivista. A troca de experiências entre os participantes é uma das maiores riquezas do aprendizado mediado por tecnologia”, explicou a coordenadora da EAD, Profa. Dra. Nínive Guimarães Pignatari.

Na aprendizagem ativa, o aluno aprenderá de modo prático, visando à solução de problemas contextualizados e ao desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. “Pelo método da aprendizagem colaborativa, todos agregam valor ao curso, colaborando com ideias, textos e argumentos na produção do conhecimento pertinente”, completou.

O curso será dividido em quatro módulos. Aspectos gramaticais: ortografia e as dificuldades de linguagem; a comunicação na empresa; redação empresarial: ofício, ata, carta, memorando e recibo; e a internet na comunicação empresarial.

As inscrições podem ser feitas durante o ano todo até o dia 31 de dezembro, pelo site: www.unifev.edu.br/redacaonaempresa. As aulas estarão disponíveis a partir do dia 6 de abril. O investimento é de apenas R$ 48.

UNIFEV Aberta

A UNIFEV também oferece aos alunos da Instituição e à comunidade em geral diversas opções de cursos gratuitos, de curta e média duração, na modalidade Educação a Distância (EAD).

Ao todo, são 20 capacitações com os seguintes temas: Formação de Professores Conteudistas para EAD; Planejamento Financeiro Pessoal; Inglês Instrumental; Nova Ortografia; Formação de Tutores para EAD; Novas Metodologias em Didática do Ensino Superior; Avaliação e Gestão de Sala de Aula; Básico de Design Gráfico; Espanhol Básico; Formação por Competências e Taxonomia de Bloom; Matemática Básica; Habilidades do Pensamento; Educação Ambiental; Como preparar Cupcake; Multimodalidade Textual Leitura de Imagens; Aprendendo a Pesquisar; Empregabilidade e Marketing Pessoal; Como Estudar; Conhecimentos Gerais; e Leitura e Produção Textual.

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifevonline.com.br, na aba Unifev Aberta. As aulas podem ser iniciadas em até um dia útil, assim que a inscrição for concluída.

Após a aprovação, o participante recebe um certificado de conclusão do curso.