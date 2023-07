Palestra e oficinas foram promovidas para inspetores de alunos, técnicos em educação, merendeiras e nutricionistas no Câmpus Centro da Instituição

A Unifev realizou na última quinta-feira (27/07) o I Formar: Formação continuada para profissionais da educação, no Câmpus Centro da Instituição. A capacitação é voltada para alguns profissionais da educação dos municípios parceiros – Macaubal, Monções, Parisi, Pontes Gestal e Votuporanga.

Inspetores de alunos, técnicos em educação, além de merendeiras e nutricionistas estiveram reunidos para uma palestra motivacional com o Prof. Me. Valter Brighetti, e em seguida, participaram de oficinas temáticas.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon agradeceu a presença de todos e ressaltou sobre a necessidade da capacitação frequente dos profissionais ligados à educação. “Pelo acesso à informação cada vez mais fácil e a dinâmica produção de conhecimento, cabe a esses profissionais uma dedicação consistente para a atualização. O Formar permite a eles manterem contato direto com as melhores práticas, a reciclagem constante nas abordagens dentro e fora das salas de aula e conteúdos de suas áreas de atuação”.

Na sequência, os participantes foram divididos em grupos para as oficinas: Cozinha criativa para as merendeiras e nutricionistas, dirigido pela coordenadora do curso de nutrição, Profa. Dra. Leticia Aparecida Barufi Fernandes; Secretaria escolar como espaço integrador da gestão educacional e administrativa, desenvolvido pela Profa. Ma. Alessandra Renata Zanini; e O papel do inspetor na formação integral da criança, coordenado pelo Prof. Me. Higor Thiago Feltrin Rozales Gomes.

Para a Eliana Zanata Martins de Souza, merendeira de uma escola pública do munícipio de Parisi, a formação é uma maneira de adquirir novos conhecimentos. “Trabalho com crianças há algum tempo, e é muito bom estar aqui aprendendo, recebendo orientações, sugestões, ideias de preparações, enfim levar para a escola e para os nossos alunos novas propostas”.