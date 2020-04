Consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas, consultas pré-natal, entre outros, poderão ser acessados pela população durante o funcionamento estendido da Unidade, explica a chefe do Departamento Assistencial da Secretaria Municipal da Saúde, Karen Silva. “O objetivo é fazer com a que as pessoas procurem as Unidades de Saúde em um primeiro momento, reduzindo o número de pessoas que buscam o atendimento em hospitais e unidades de pronto atendimento”.

O Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos” atende com duas equipes de Estratégia de Saúde da Família, com agendamento de consultas e acolhimento da demanda espontânea.

A intenção é ampliar horário de atendimento em outras Unidades de Saúde do Município, por meio do Programa “Saúde na Hora”. Atualmente, nove equipes que atuam pelo Programa atendem nos Consultórios do Palmeiras “Dr. Ruy Pedroso”, do Jardim Marin “Jerônimo Figueira da Costa” e do São João “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”.