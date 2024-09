Santa Casa participa de congressos de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão Hospitalar

O Complexo Santa Casa de Votuporanga marcou presença no 22º AUDHOSP (Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar) e no 8º AUDHASS (Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar na Saúde Suplementar), realizado em Águas de Lindoia.

Representantes do Hospital e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga e Santa Fé do Sul estiveram presentes, atualizando os conhecimentos. Os eventos, realizados pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), reuniram profissionais de saúde de todo o país para discutir inovações e desafios na gestão hospitalar.

Com uma programação diversa e abrangente, o congresso foi composto por mesas-redondas, palestras, debates e oficinas práticas, abordando temas relevantes como a auditoria em saúde, melhorias na qualidade da gestão hospitalar e estratégias para o aprimoramento da assistência tanto no sistema público quanto na saúde suplementar.

Além disso, foram apresentados cases de sucesso, mostrando como as boas práticas de auditoria e gestão podem transformar o atendimento hospitalar, promovendo eficiência, transparência e melhor cuidado aos pacientes. O objetivo dos eventos foi compartilhar conhecimento e experiências entre instituições filantrópicas, hospitais e profissionais envolvidos na administração da saúde, buscando a excelência nos serviços prestados.

A participação de representantes da Santa Casa de Votuporanga e dos AMEs de Votuporanga e Santa Fé do Sul reflete o compromisso dessas instituições em manter-se atualizadas e buscar soluções inovadoras que possam beneficiar diretamente a gestão hospitalar e, consequentemente, o atendimento à população.