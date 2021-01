O procedimento para doar sangue continua seguindo todas as normas de segurança. As medidas de higienização foram intensificadas devido à pandemia da Covid-19, além da disponibilização do álcool em gel em vários pontos da Unidade e a utilização de máscaras faciais por parte dos funcionários e também dos doadores.

Doações

Os requisitos básicos para doação são: estar bem de saúde; ter idade entre 16 a 69 anos (os menores de idades devem estar acompanhados dos responsáveis); o homem deve pesar mais de 50kg e a mulher mais de 51kg; a primeira doação deve ser antes dos 60 anos; pela manhã, evitar jejum e se alimentar normalmente; à tarde, aguardar 3 horas após o almoço; caso esteja fazendo uso de algum medicamento, levar sempre o nome do remédio; outros critérios serão avaliados na triagem clínica.

Antes de doar é importante dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.

Além das doações aos sábados, os doadores também podem doar às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h. Os interessados, portanto, devem comparecer diretamente no próprio local, anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes, número 2.652, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.