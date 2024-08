Unifev celebra 20 anos do seu congresso científico com novo conceito e expansão regional

A Unifev, por meio de sua Coordenação de Pesquisa, abriu as inscrições para seu evento anual de fomento à prática investigativa, o UNIC, que será realizado nos dias 6 e 7 de novembro, na Cidade Universitária. Comemorando duas décadas, o congresso adotou um novo conceito que amplia significativamente sua abrangência e duração.

A primeira novidade é o nome, reintitulado Congresso Regional de Práticas Investigativas (UNIC), devido a sua expansão que integra o Congresso de Professores e o Congresso de Pós-Graduação. Anteriormente, destinado aos alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga, agora, o evento também se estende a participação para graduandos e professores de toda a região, que podem apresentar resultados de prática investigativas, Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), especializações, mestrados e doutorados.

Outra inovação é o aumento da duração do evento para dois dias. No primeiro, os participantes poderão conferir apresentações orais e exposições de banners, enquanto o segundo dia será dedicado a palestras transdisciplinares com especialistas renomados.

Na oportunidade, os melhores trabalhos apresentados serão premiados, com fim de incentivo à produção científica local, para o desenvolvimento social, cultural e educacional de toda a região.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 06 de novembro, com submissão de trabalhos até 07 de outubro. Para mais informações, acesse [unifev.edu.br/unic2024]unifev.edu.br/unic2024, ou pelo telefone (17) 3405-9999 e e-mail [email protected] com o título “UNIC – informações”.