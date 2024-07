Congresso Internacional de Educação começa na quinta-feira, dia 25, em Votuporanga

Tema da 9ª edição do CIENP será ‘Fluência Leitora – Um marco na Educação Brasileira’. Serão dois dias de palestras, oficinas e minicursos na Cidade Universitária da Unifev

Com inscrições esgotadas, a 9ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP começa na quinta-feira, dia 25 de julho, a partir das 7h30, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga/SP. O tema desta edição será “Fluência Leitora – Um marco na Educação Brasileira” e norteará as apresentações dos cinco palestrantes: Clóvis de Barros, Janine Rodrigues, Márcia Bernardes, Marialba Carneiro e Maria Inês Fini.

Profissionais de redes municipais de ensino de mais de 75 municípios se encontrarão no CIENP, que contará nos dois dias de programação com mais de 40 oficinas e minicursos. Haverá ainda o espaço dos estandes com empresas expondo novidades em tecnologia e soluções de ensino. O comando das atrações culturais ficará por conta do Palhaço Jeca e da Palhaça Vick, com interações com o público durante as atividades.

A organização do 9º CIENP é assinada pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP/Câmpus Votuporanga e Unifev. Entre os expositores estão: Editora BC – Brasil Cultural, Qualipix, Saber Soluções Educacionais, Sênior Editora, Pete, Alívio Colchões Respiráveis, Studio Plural Editora, Netbil Educacional, Neurobrinq – Sala Sensorial, Reeducation, IFSP, Importinvest, Soluções Moderna e Unifev.

“O CIENP é o evento mais aguardado pelos profissionais da área, porque é uma excelente oportunidade para atualização de conhecimento, com troca de informações e experiências por quem vivencia a educação e seus desafios diários. Nesta edição, o tema será voltado à fluência leitora, o que nos permitirá debates necessários sobre a importância dos processos de alfabetização e suas nuances e performances em sala de aula e na relação entre professor e aluno”, afirma Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior. Mais informações sobre o CIENP 2024 e a programação completa no site www.cienp.net