Umidade do ar cai ainda mais em Votuporanga e pode chegar a 10% nesta terça-feira

O índice é próximo ao registrado em regiões desérticas e considerado estado de emergência pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Temperaturas podem atingir os 39ºC.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para baixa umidade do ar em Votuporanga/SP nos próximos dias, desde sábado (4), quando o índice começaram a variar entre 40% e 15%, o que é próximo das mínimas registradas em regiões desérticas e considerado estado de emergência pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No domingo (5), a situação se repetiu, porém ainda mais calor e os termômetros registraram 38°C.

Na segunda e terça-feira (6 e 7), véspera e feriado do Dia 7 de Setembro, a temperatura deve se manter em alta atingindo 39ºC, mas a umidade do ar ficará ainda mais crítica, oscilando entre 40 e 10%.

Já na quarta e quinta (8 e 9), as temperatura e umidade seguem no mesmo ritmo; a alteração é prevista para sexta-feira (10), quando o Inmet marca muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, além de um calor de 35ºC e umidade que sobe, entre 30 e 70%.

Ainda de acordo com o Inmet, os moradores devem seguir orientações para não sofrer ainda mais com a baixa umidade relativa do ar. As principais são:

Hidratar-se com frequência;

Evitar exposição ao sol;

Usar vaporizadores de ambiente ou toalha umedecida;

Evitar práticas esportivas entre 13 e 18h;

Usar soro fisiológico nos olhos e narinas;

Não usar fogo para limpeza de galhos ou folhas.

Diário de Votuporanga