Campanha Votu Solidária: Supermercados Porecatu doa 4 toneladas de alimentos para à iniciativa e Santa Casa de Rio Preto

As doações podem ser entregues à Campanha por qualquer pessoa ou empresa. Para participar, ligue (17) 3421-5323.

A Campanha Votu Solidária recebeu a doação de 2 toneladas de alimentos da Rede de Supermercados Porecatu. A entrega foi realizada na sede de coleta e distribuição das doações que fica na Rua Pernambuco esquina com a Tietê, em Votuporanga/SP.

Entre os produtos que foram doados constam pacotes de sal, açúcar, feijão, arroz, enlatados, além de produtos de limpeza e higiene pessoal.

A Rede Porecatu realizou a mesma ação solidária em São José do Rio Preto/SP, onde enviou 2 toneladas de alimentos, destinadas à Santa Casa.

A Campanha Votu Solidária foi criada pelo geriatra Luciano Melo e com a participação de alguns empresários locais e conta com apoio da Polícia Militar. A ideia foi criar pontos de coletas e distribuição de gêneros de primeira necessidade para serem revertidos a 24 entidades locais.

Voluntários da campanha frisam que no local só ocorre a distribuição das arrecadações direto para as entidades e que, as famílias que necessitarem devem procurar a entidades do seu bairro.

A ação Votu Solidária começou depois que foi decretada a pandemia do coronavírus e foi criada com a intenção de ajudar famílias que se encontram sem renda ou em situação de pobreza absoluta. “Muitas pessoas estão nos procurando para saber se aqui fornecemos cestas básicas. Não! Aqui coletamos as doações e realizamos a triagem para as entidades. Realmente o momento é muito delicado, hoje mesmo veio uma mulher aqui e comentou que ela e o marido foram dispensados de duas fábricas que existem no município. Para esses casos, dos quais são chamados de pessoas invisíveis, nós estamos montando um cadastro para atendê-las num futuro próximo”, comenta a voluntária que atende no local.

“A doação do Porecatu chegou em boa hora e vai, pelo menos nos próximos dias, auxiliar centenas de famílias“, confessou a voluntária.

O dono da rede de supermercados, José Francisco dos Santos disse ontem que sempre realiza doações de cestas básicas, mas nunca divulga. “Desta vez eu quero anunciar as doações para que outros empresários também façam esse tipo de ação social para beneficiar cada vez mais famílias. O Votu Solidário é uma excelente forma de realizarmos as nossas doações, já que eles cuidam de entregar para as entidades, que vão destinar aqueles que mais necessitam”, disse o empresário.

A campanha Votu Solidária recebe os seguintes alimentos: farinha, feijão, açúcar, arroz, fubá óleo, leite em pó, sardinha, amido de milho, macarrão bolacha, leite, etc. Já para limpeza e higiene pessoal pode ser doado: detergente líquido, água sanitária, sabão em barra, álcool em gel, pacote de luvas, pacote de máscara, escovas de dentes, pastas de dentes e sabonetes.

Os produtos perecíveis podem ser doados porque as doações são imediatas para as entidades para produzir e também são aceitos roupas, fraldas, etc.

