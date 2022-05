As inscrições para as mais de 100 vagas disponíveis vão até o dia 29 de maio

A Tereos, uma das empresas líderes em produção de açúcar, etanol e energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar no país, está com inscrições abertas até o dia 29 de maio para o seu programa de estágio, o Jovens Talentos. São 120 vagas voltadas para estudantes do ensino superior e o processo seletivo vai ocorrer de forma remota.



O programa de estágio tem previsão de início em agosto e durante o processo o estudante poderá desenvolver habilidades práticas enquanto encara os desafios reais de uma companhia global. “Essa é uma grande oportunidade para que jovens possam ingressar no agro e desenvolver suas habilidades dentro de uma empresa que é uma das líderes no setor sucroenergético”, diz Carlos Leston, Diretor de Recursos Humanos da Tereos.



O Programa Jovens Talentos da Tereos tem como maior objetivo preparar estudantes do ensino superior para lidar com os desafios do setor sucroenergético e oferecer oportunidades de crescimento e evolução, contribuindo para o aprendizado e boas experiências dos jovens.



Todos os requisitos para as vagas podem ser conferidos na página de inscrição para o programa. Acesse: http://epartner.vagas.com.br/v2359904

Sobre a Tereos

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2020/21, o Grupo obteve um faturamento de € 4,3 bilhões.



Tereos no Brasil

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas unidades de processamento e refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos países.