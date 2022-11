Sem taxa adicional: Aneel mantém bandeira verde para dezembro

Medida acontece em meio à chegada do período chuvoso, que melhora os níveis dos reservatórios.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, na última sexta-feira (25.nov), que o mês de dezembro continuará com a bandeira verde para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Com a decisão, não haverá acréscimo para além do que é consumido em cada residência ou estabelecimento.

Segundo a entidade, a medida acontece em meio à chegada do período chuvoso, que melhora os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas. “Dessa forma, não é necessário acionar empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termelétricas”, explicou a Aneel, em nota.

A bandeira verde, em vigor desde abril, significa que o custo para produzir energia está baixo e não têm custo adicional. Na bandeira amarela, as condições são menos favoráveis e é cobrada uma taxa extra de R$ 2,989 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Já na bandeira vermelha 1, é cobrada uma taxa de R$ 6,50 a cada 100 kWh.

No ano passado, também foi criada a bandeira de escassez hídrica para cobrir custos de geração, transmissão e distribuição de energia durante o período de seca, quando é preciso acionar as termelétricas, que custam mais caro. Essa bandeira vigorou por sete meses, cobrando taxa de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.

*Com informações do sbtnews