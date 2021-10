Última semana para solicitar isenção no Processo Seletivo do IFSP Votuporanga

IFSP oferece 600 vagas para cursos técnicos gratuitos no Noroeste Paulista

Os candidatos interessados em pedir isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo para ingresso nos cursos técnicos do IFSP têm até o dia 21 de outubro para formalizar a solicitação.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 360 vagas para cursos técnicos nos câmpus Birigui, Catanduva, Ilha Solteira e Votuporanga. Em todo o estado de São Paulo, são ofertadas 6.080 vagas em 36 câmpus para o primeiro semestre de 2022.

Pode pedir isenção o aluno que estudou integralmente em escola pública ou teve bolsa integral durante todo o Ensino Fundamental, desde que sua renda familiar bruta seja de até um salário mínimo e meio (R$1.650) por pessoa. O candidato precisa anexar documentos que comprovem as informações.

Todos os cursos são gratuitos, sem cobrança de mensalidade. As inscrições estão abertas até o dia 14 de novembro. Para realizar a inscrição, os interessados devem ler atentamente o Edital nº 400/2021, realizar o cadastro, preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico no Portal do Candidato, por meio do site processoseletivo.ifsp.edu.br.

Para os candidatos que não solicitarem a isenção é necessário pagar uma taxa de R$ 60, para os cursos técnicos integrados, ou de R$ 30, para os técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio.

Neste ano, devido a uma determinação judicial, o IFSP volta a adotar a seleção por meio de provas. O processo seletivo abordará as disciplinas de Português e Matemática e será aplicado, de forma presencial, no dia 19 de dezembro, na mesma cidade, ou município da mesma região, da localização do câmpus escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

Confira a relação de vagas ofertadas pelos câmpus do Noroeste Paulista

Birigui: 160 vagas

Técnico Integrado ao Ensino Médio

Administração (40 vagas - período integral)

Informática (40 vagas - período integral)

Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio

Administração (40 vagas - período noturno)

Automação Industrial (40 vagas - período noturno)

Catanduva: 160 vagas

Técnico Integrado ao Ensino Médio

Mecatrônica (40 vagas - período integral)

Química (40 vagas - período integral)

Rede de Computadores (40 vagas - período integral)

Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio

Fabricação Mecânica (40 vagas - período noturno)

Ilha Solteira: 120 vagas

Técnico Integrado ao Ensino Médio

Desenho de Construção Civil (40 vagas - período integral)

Edificações (40 vagas - período integral)

Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio

Edificações (40 vagas - período noturno)

Votuporanga: 160 vagas

Técnico Integrado ao Ensino Médio

Edificações (40 vagas - período integral)

Informática (40 vagas - período integral)

Mecatrônica (40 vagas - período integral)

Técnico Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio

Mecânica (40 vagas - período noturno)

O IFSP reserva 50% de suas vagas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Também têm direito às vagas reservadas candidatos em situação de vulnerabilidade econômica e social, pretos, pardos ou indígenas, e pessoas com deficiência.

Mais informações em www.ifsp.edu.br.