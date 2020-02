TV Unifev transmitirá ao vivo os quatro dias do Oba

O carnaval votuporanguense poderá ser acompanhado pela telinha da TV Unifev. Assim como foi realizado em 2019, a equipe de repórteres estará, novamente, no Circuito do Oba Festival com a cobertura ao vivo nos quatro dias da folia.

A parceria entre a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e o Oba viabilizará um estúdio de frente ao palco, para cobertura jornalística com entrevistas envolvendo artistas, personalidades, foliões e lideranças da cidade e região, além de imagens gerais dos shows e do circuito.

A transmissão será feita pelo canal 53 no sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 20 horas, e na terça-feira, a partir das 18 horas.

Além da presença em estúdio montado anexo ao Camarote Café de La Musique, as equipes de reportagem percorrerão a avenida mostrando todo o espaço e trazendo as principais informações sobre o que é oferecido aos foliões e os shows.

“Fizemos esta transmissão em 2019 e foi um grande sucesso de audiência e interação em nossas redes sociais. Muitos passam o carnaval em casa, com amigos e familiares, e têm essa oportunidade de conferir um pouco do que acontece no Oba Festival, considerado o maior carnaval do Estado de São Paulo”, destacou Fabíola Fiorentino, gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV).

Algumas melhorias foram feitas no canal da TV Unifev e, por isso, a população deve sintonizar, novamente, o canal digital 53 em seus aparelhos de TV. O procedimento, que deve ser feito em casa pelo telespectador, é bem simples: basta acessar a tecla Menu do controle remoto, clicar na Busca de Canais e, então, realizar a Programação Automática de Canais.