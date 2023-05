Turismo Rural: curso gratuito de Apicultura sobre geleia e abelhas

Capacitação vai abordar o módulo Geleia Real e Rainhas; necessário utilizar trajes como macacão e máscara de apicultor, bota de borracha e luva de látex

Mais um curso gratuito de turismo rural será promovido pela Prefeitura de Votuporanga.

Dando continuidade às capacitações na área da apicultura, será realizado de 12 a 15 de junho das 8h às 17h, no Sindicato Rural de Votuporanga, o curso “Módulo Geleia Real e Rainhas”. Poderão participar pessoas com idade acima de 18 anos desde que realizem inscrição através do link https://forms.gle/fzbhwtC2i1tH91sq7 ou https://linktr.ee/turismovotu .

O curso, com vagas limitadas e que terá uma carga total de 32 horas, vai abordar assuntos como finalidade e objetivos do Senar/SP, aspectos gerais, prevenção de acidentes de trabalho e proteção ambiental, além de temas relacionados à produção de mel, biologia das abelhas, criação de abelhas rainhas, apiário, entre outros. Para a participação das aulas será necessário utilizar trajes como macacão e máscara de apicultor, bota de borracha e luva de látex.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Cultura e Turismo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

O Sindicato Rural de Votuporanga está localizado na Avenida Nasser Marão, nº 3.887 e para dúvidas ou informações, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.